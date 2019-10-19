Пока вы спали: сель-убийца, беспорядки в Каталонии, километровый астероид

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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Техногенная катастрофа, политические протесты и гость из далекого Космоса - главные темы сегодняшнего обзора.

Волна высотой четыре метра сносила все на своем пути

Селевой поток глины, камней и грязи образовался в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели под Красноярском, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.

"Прорыв был, вероятно, из-за большого количества воды. Осадки здесь ни при чем. Волна была в высоту около четырех-пяти метров. Она представляла собой сель. Это же отстойники. Там глина, камни, грязь и вскрыша", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что рабочие, выжившие при происшествии, находятся в вагончиках в рабочем поселке. По его словам, все пострадавшие уже доставлены в больницу, однако об их состоянии ему неизвестно.

По данным МЧС, на месте в данный момент работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

Также принято решение о наращивании группировки из соседнего субъекта - Хакасии. В готовности находится аэромобильная группировка (АМГ) Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.

В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков

Накануне там состоялась всеобщая забастовка. В настоящее время беспорядки в Барселоне стали несколько менее интенсивными, передают международные информагенства с места событий.

Столкновения полиции и митингующих начались в пятницу около здания представительства Национальной полиции. Радикалы (по данным испанского МВД, их около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей.

Si existen medios para acabar con esto ¿Porqué no se utilizan? pic.twitter.com/gH1VHIxWJs — AEGC Catalunya (@AEGC_Catalunya) 18 октября 2019 г.

​Затем беспорядки перекинулись на другие улицы – в том числе площадь Каталонии и Университетскую площадь. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.

По данным экстренной медицинской службы Каталонии, за врачебной помощью обратились 89 человек, из них 60 в Барселоне, где продолжаются беспорядки, устроенные радикалами. Есть пострадавшие в Льейде, Таррагоне и Жироне.​

​Есть пострадавшие среди представителей правоохранительных органов.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали почти 650 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около 130 человек.

К Земле летит космическая глыба диаметром в километр

Астероид 162082 (1998 HL1) приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA.

По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск. Для Земли астероид угрозы не представляет - он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).

Астероид относится к группе "Аполлонов". Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.

Ранее НАСА получила при помощи телескопа Хаббл изображение другого небесного тела, кометы 2I/Borisov.

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