Мир за сутки: в Барселоне стреляли в митингующих, в Кишиневе уничтожены матрицы

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Типографские матрицы для печати избирательных бюллетеней на местных выборах уничтожены. Эта процедура обязательна, она предусмотрена в Кодексео выборах, сообщили в ЦИКе. На официальной страницы ведомства в Facebook появилось соответствующее видедоказательство.

В Молдове 20 октября стартовали выборы в местные органы власти, а в четырех окружкомах пройдут и новые парламентские.

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Так что на некоторых участках избиртели получат по пять бюллетеней для голосования. Такое происходит впервые. К примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжерой, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.

В Ниспоренах люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу.

Корреспонденты Sputnik Молдова ведут текстовую трансляцию из Кишинева, но наблюдают также и за ситуацией в других регионах. Оперативная информация будет поступать на нашу ленту.

Неспокойная Европа

В испанской Каталонии снова было неспокойно. Накануне там состоялась всеобщая забастовка. А вчера ночью жители региона вышли на новый митинг. Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона радикально настроенных протестующих после того, как они устроили беспорядки.

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Незадолго до полуночи по местному времени (1.00 воскресенья мск) агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного расчета, не давая им выполнять работу. Тогда за усмирение толпы взялись стражи порядка, выпустив по хулиганам несколько десятков резиновых пуль. После того, как толпа отошла на приличное расстояние, пожарные смогли потушить огонь, пылавший посреди проезжей части.