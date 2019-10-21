Мир за сутки: местные выборы в Молдове, прорыв дамбы в Красноярске

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В молдавской столице подсчитано большинство голосов: Кишинев ожидает второй тур, в котором сразятся Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

Граждане Молдовы избрали 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

© Sputnik / Moldova Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019

Прорыв дамбы в Красноярске

Врачи осмотрели и проконсультировали 27 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Ранее было известно о 18 раненых.

"Всем им была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались", — уточнили в ведомстве.

Также на месте работают психологи из центра медицины катастроф. Ситуация на контроле, угрозы жизни нет, резюмировали медики.

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В районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.

В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — отметил он, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

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Министр призвал мировое сообщество консолидировать усилия для противодействия "вызовам террористов, их идеологии и пропаганде".

"В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заключил он.

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