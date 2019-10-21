Роскомнадзор: Россия может поучиться у Китая

В точки зрения законодательства в области интернет-технологий, в России все, что не запрещено, разрешено, но очевидно, что с точки зрения технологий, Москве есть чему поучиться у китайских коллег.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. России есть чему поучиться у Китая в сфере регулирования интернета, особенно с точки зрения технологий, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, которого цитирует РИА Новости.

"Мне кажется, что у РФ с Китаем с точки зрения регулирования очень много общего. И РФ, и КНР стоят на принципах соблюдения всеми трансграничными корпорациями локального законодательства, и добиваются этого разными способами", - сказал Жаров.

По его словам, "безусловно, регулирование в РФ мягче, мы работаем по принципу "белого списка": все, что не запрещено, разрешено, но очевидно, что с точки зрения технологий, нам есть чему поучиться у китайских коллег".

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"Поэтому мы приветствуем контакты как на уровне руководства, так и на уровне технических специалистов. Мы уже неоднократно говорили, что сеть интернет становится сложнее, технологии усложняются, поэтому знания становятся безусловно "драгоценностью", а обмениваться "драгоценностями" между техническими специалистами очень важно",- добавил он.

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