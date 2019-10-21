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US-Raketen Patriot in Polen

Названа истинная причина выхода США из ДРСМД

© Sputnik / Igor Zarembo
В мире
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Sputnik Молдова

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности, которая много лет поддерживала стабильность и баланс сил в мире.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал истинную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Противоракетная система Иджис в действии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Missile Defense Agency
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Во время выступления на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума Шойгу заявил, что истинной причиной выхода Соединенных Штатов Америки из ДРСМД является сдерживание России и Китая.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", — подчеркнул российский министр обороны.

По словам главы ведомства, Договор по ракетам перестал соответствовать интересам США из-за растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления оборонного потенциала России.

Кроме того, на решение Вашингтона могло повлиять сотрудничество между Москвой и Пекином, считает Шойгу.

Министр добавил, что США заблаговременно готовились к выходу из соглашения, обвиняя Россию в нарушениях положений.

В частности, Вашингтон заранее разработал ударные беспилотные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности и разместили на территории европейских стран пусковые установки Мк-41, которые созданы под крылатые ракеты "Томагавк", отметил Шойгу.

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"Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", — пояснил Шойгу.

По слова министра обороны России, в настоящее время в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности, которая много лет поддерживала стабильность и баланс сил в мире.

Шойгу также предположил, что Вашингтон может разместить запрещавшиеся ДРСМД ракеты в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива
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По мнению главы оборонного ведомства, это приведет к росту напряженности, а позволившие установить на своей территории ракеты государства станут заложниками политики США. Шойгу подчеркнул, что Россия против такого сценария.

Напомним, прошлой осенью президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал с 1988-го.

Тогда американский лидер обвинил Россию в нарушении соглашения. При этом Москва все обвинения отвергла.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона.

США вышли из ДРСМД 2 августа, на следующий день соответствующее постановление подписал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не станет втягиваться в затратную гонку вооружений. В конце сентября президент РФ направил странам-участницам блока НАТО послание с предложением наложить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

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