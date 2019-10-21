Facebook удалил страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике

Раньше Facebook закрывал аккаунты журналистов, "теперь добрался до природы и белых мишек" и русской кухни.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" - портала Arctic.ru, сообщает РИА Новости.

С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта на английском языке: сначала там запретили размещать видео, потом – делать любые публикации, а 14 октября аккаунт просто удалили.

"(Это – ред.) вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует", – прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе агентства, добавив, что сначала Facebook закрывал аккаунты журналистов, "теперь добрался до природы и белых мишек".

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов "России сегодня". В январе соцсеть закрывала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе – также без объяснения – страницу проекта RT с рецептами русской кухни. Позднее страница проекта RT Russian Kitchen была восстановлена, однако с некоторыми ограничениями на показ сообщений.

"Мы все понимаем - стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим "демократическим" ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае - цензура", - подчеркнул собеседник агентства.

Arctic.ru - специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. Является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Сайт является информационным партнером всех крупнейший российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные события, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники и т. д. Работает на русском и английском языках.

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