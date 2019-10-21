В турецкой Анталье зафиксирован рекордный поток туристов

Как отмечают местные власти, туристический поток в турецкую Анталью в этом году стал рекордным, в том числе - благодаря туристам из России.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Турецкую Анталью по состоянию на 15 октября посетили более 14 миллионов иностранных туристов. Это больше, чем за весь 2018 год, когда в провинцию прибыли 13,6 миллиона туристов из-за рубежа, свидетельствуют данные управления культуры и туризма Антальи.

Отмечается, что на первом месте среди иностранных туристов находятся россияне, которых с начала года в Анталью прибыло около 5,2 миллиона, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Далее следуют туристы из Германии (2,5 миллиона) и Украины (776 тысяч).

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По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году страну посетили 39 468 492 иностранцев, из них больше всего было россиян - 5 986 184. На втором месте были граждане Германии (4 489 071), на третьем - Болгарии (2 412 045).

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