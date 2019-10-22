Пока вы спали: заявление Захаровой, признание Горбачева, ответ для НАТО

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Facebook Марка Цукерберга о "попытках вмешательства" России, Ирана и Китая в американские выборы 2020 года, которое он сделал в интервью телеканалу NBC News.

"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — отреагировала дипломат в Facebook.

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В понедельник компания Facebook объявила о блокировке некоторых иранских и российских аккаунтов в рамках борьбы с зарубежным влиянием на ситуацию в США, Северной Африке и Латинской Америке. Уточнялось, что замороженные страницы содержали сообщения о выборах и политиках, а также об окружающей среде и расовых противоречиях, отмечает РИА Новости.

Комментарий НАТО

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.

Ранее стало известно, что организация закупит 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей, а также обмундирование для проведения операций при -40°C, пишет РИА Новости.

"Видимо, это нужно, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. Может, лучше закупить книги по истории, например, про Сталинград?" — написали российские дипломаты в Twitter.

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Ранее командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что военное присутствие НАТО в Арктике будет расти, в связи с этим увеличится риск конфликтов в регионе.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике, однако ответа пока нет.

Заявление Горбачева

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.

Такое мнение в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, выдержки из беседы опубликованы на сайте "Горбачев-фонд".

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"Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу", - заявил Горбачев, отвечая на вопрос о действиях Запада после завершения холодной войны.

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