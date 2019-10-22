Молдавские мигранты должны это знать - в Германии грядут подорожания

Многие граждане Молдовы, отправляясь на заработки, чтобы добраться до места назначения пользуются услугами воздушного транспорта, однако в Германии многих из них ждет неприятный сюрприз, там вырастут цены на авиабилеты.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Правительство Германии разработало законопроект, целью которого является сократить выброс углекислого газа в атмосферу до 2030 года. Согласно положениям документа, цены на проезд в поезде будут снижены, а вот стоимость авиаперелетов значительно увеличится.

Таким образом, если большинство депутатов Бундестага примут законопроект, НДС на авиаперелеты по Европе поднимут на 76 процентов (с 5,65 до 13,03 евро), а на межконтинентальные - на 43 процента. В то же время, стоимость поездок в поездах на дальние расстояния сократится с 19 до 7 процентов. © AP Photo / Christian Pondella / Red Bull Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

Средний уровень содержания углекислого газа в атмосфере нашей планеты в 2015 году впервые за всю историю наблюдений достиг критической отметки в 400 долей на миллион и с тех пор не снижается до естественных показателей.

CO2 - это один из газов, создающих парниковый эффект, второй после водяного пара, и главный газ, на концентрацию которого в атмосфере оказывает влияние человек.

Причиной роста стало увеличение сжигания ископаемых пород и вырубка значительных массивов лесов (в частности, для расширения сельскохозяйственных угодий и городских участков). Вследствие этого естественный цикл охлаждения претерпел изменения – тепло стало скапливаться у поверхности. Этот фактор стал называться глобальным потеплением.

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