Молдавские мигранты должны это знать - в Германии грядут подорожания

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Правительство Германии разработало законопроект, целью которого является сократить выброс углекислого газа в атмосферу до 2030 года. Согласно положениям документа, цены на проезд в поезде будут снижены, а вот стоимость авиаперелетов значительно увеличится.
Таким образом, если большинство депутатов Бундестага примут законопроект, НДС на авиаперелеты по Европе поднимут на 76 процентов (с 5,65 до 13,03 евро), а на межконтинентальные - на 43 процента. В то же время, стоимость поездок в поездах на дальние расстояния сократится с 19 до 7 процентов.© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Средний уровень содержания углекислого газа в атмосфере нашей планеты в 2015 году впервые за всю историю наблюдений достиг критической отметки в 400 долей на миллион и с тех пор не снижается до естественных показателей.
CO2 - это один из газов, создающих парниковый эффект, второй после водяного пара, и главный газ, на концентрацию которого в атмосфере оказывает влияние человек.
Причиной роста стало увеличение сжигания ископаемых пород и вырубка значительных массивов лесов (в частности, для расширения сельскохозяйственных угодий и городских участков). Вследствие этого естественный цикл охлаждения претерпел изменения – тепло стало скапливаться у поверхности. Этот фактор стал называться глобальным потеплением.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK