Мир за сутки: переговоры Путина и Эрдогана, взрыв в Киеве, заявление Белого дома

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КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Белый дом ответил на сообщения о требовании Трампом услуги от Зеленского, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм настаивает, что президент США Дональд Трамп не требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского "услугу за услугу" и в целом не сделал "ничего плохого".

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Газета Washington Post опубликовала выступление и. о. посла США на Украине Билла Тейлора перед конгрессом, в ходе которого дипломат заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, было условием для встречи Трампа с Зеленским.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)", - говорится в заявлении Гришэм, которая повторяет позицию Трампа, много раз им озвученную ранее.

По ее словам, такая "чушь" продолжается каждый день и на нее тратится все больше "средств и времени налогоплательщиков".

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В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.

Взрыв в Киеве

Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое мужчин, девушка, которая проходила рядом, получила ранения. Ее госпитализировали.

© AFP 2019 / GENYA SAVILOV Взрыв в Киеве

На месте работали полицейские. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как рассказали свидетели, на ступеньках рядом с кафе "Пророк" сидели двое мужчин, один из них, предположительно, был военным. Они вертели в руках гранату, после чего прогремел взрыв, передает портал.

© AFP 2019 / GENYA SAVILOV Взрыв в Киеве

Переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

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"Решения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал Путин.

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Список радаров в Молдове

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах.

В среду, 23 октября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

- M 3: Кишинев – Комрат, Яловенский район;

- M 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40; 70 – 103 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 - 13 – 42 км;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

- R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

- R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

- R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, km 0 – 15;

- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 0 – 20 – 65 км.

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