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Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции , иллюстративное фото.

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Sputnik Молдова

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия в Сирии готова дать отпор террористам, если потребуется.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Турецкая операция в Сирии приостановлена, но не окончена, армия готова дать отпор террористам в случае необходимости, заявил глава Министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. 

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Накануне президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых стороны приняли меморандум о взаимопонимании.

Главы государств решили сохранить существующий статус-кво в районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном до 32 километров.

Также Москва и Анкара договорились принять меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и поспособствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Помимо этого, Россия и Турция намерены создать совместный механизм для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

Кроме того, обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

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