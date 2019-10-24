Пока вы спали: визит делегации Россельхознадзора в Молдову, блокировка Telegram в РФ

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КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. В Молдову по приглашению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA прибыла делегация Россельхознадзора. Инспекторы двух ведомств проведут проверку посадочного материала, предназначенного для экспорта в Россию.

На основании результатов Россельхознадзор примет решение о соответствии требованиям нормативной базы РФ. В Кишиневе считают любые контакты между ANSA и Россельхознадзором полезными "с точки зрения поддержания постоянного и конструктивного диалога между ведомствами".

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Представители ассоциаций сельхозпроизводителей надеются, что регулярное взаимодействие ведомств косвенно будет способствовать положительному решению их главной цели на данный момент: расширению доступа молдавских экспортеров продуктов растениеводства на рынок России.

В настоящее время специальный список Россельхознадзора авторизованных производителей-поставщиков фруктов, овощей, ягод и так далее из Молдовы в Россию состоит из приблизительно полутора сотен предприятий. Молдавская сторона предложила расширить его почти до 500 предприятий.

На данный момент информацией о том, на какой стадии находится решение этого вопроса, молдавские ассоциации не располагают. При этом, к примеру, отдельные крупные "не списочные" компании-производители яблок оттягивают момент активных продаж продукции поближе к зиме, надеясь на то, что к этому моменту они получат прямой (без посредников) доступ к российскому рынку.

В Страшенах нашли девочку, которая упала в люк

Девятилетняя девочка пошла за хлебом в магазин возле автовокзала и не вернулась домой. Родители обратились в полицию и разместили сообщение в соцсетях. После шести часов поисков ребенка обнаружили в канализационном люке трехметровой глубины.

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Полицейский, который изучил записи камер видеонаблюдения автовокзала, увидел на них девочку, падающую в люк. Ребенок не пострадал.

Блокировка Telegram

Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

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"Осуществляются блокировки, одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", - заявил Волин, которого цитирует РИА Новости.

На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России собеседник ответил утвердительно.

"Законно, да", - сказал он.

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