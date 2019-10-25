Пока вы спали: успех спортсменки из Молдовы, пожары в Калифорнии

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил темы, которые будут подняты на предстоящей встрече с Игорем Додоном.

Глава Приднестровья сообщил, что приднестровской стороной повестка предстоящей встречи сформирована. Включенные в повестку вопросы носят гуманитарный, социальный и экономический характер. Многие из них перекочевали из повесток предыдущих встреч, сохраняя актуальность и требуя разрешения.

Молдова в хвосте Европы: данные исследования и мнение эксперта>>>

"Формируя повестку, мы основываемся на проблемах, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно. Мы стараемся решить их и для этого включаем в переговорную повестку. Это вопросы банковские, вопросы расчетов, телекоммуникаций, прекращения политически мотивированных уголовных дел, вопросы международного сообщения, экспорта, импорта и так далее. Мы будем их поднимать, обсуждать, предлагать варианты решения. Готовы рассмотреть и дополнительные вопросы, которые есть у молдавской стороны", – цитирует Вадима Красносельского пресс-служба.

Успех молдавской спортсменки

Молдавская спортсменка Екатерина Третьякова стала чемпионкой Европы Under 23.

В Бухаресте она завоевала три золотые медали в весовой категории 81 кг.

Третьякова подняла 88 кг в стиле рывок и 108 кг в стиле бросок. На ее счету в общей сложности 196 кг.

В Калифорнии - лесные пожары

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

По последним данным, пожар, которому присвоено название Tick ("Клещ"), уже распространился на площади свыше пяти тысяч акров (более двух тысяч гектаров) в округе Лос-Анджелес.

Мокану: больше всего граждане Молдовы недовольны денежными доходами>>>

По оценке шерифа города Санта-Кларита Роберта Льюиса, приказ об обязательной эвакуации пока коснулся 40-50 тысяч жителей.

В борьбе с огнем принимают участие около 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета.

Дипломат: Россия вновь стала мировой державой

Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств. Такое мнение высказал сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

Успех России, по мнению эксперта, заключается в умении говорить и договариваться со всеми. Французский дипломат подчеркнул, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добились именно россияне, а не американцы.

При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.

США ждет "финансовый армагеддон">>>

Де Глиниасти также отметил, что в Сирии Россия отстояла принцип государственности, тем не менее, США по-прежнему сохраняет свое влияние в регионе, хоть и вынуждена признать возросшее влияние Москвы. А вот Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряли контроль над ситуацией и рискуют уйти с Ближнего Востока надолго.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK