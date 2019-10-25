Раскрыта тайна смерти Александра Македонского

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Греческие ученые выяснили, как погиб Александр Македонский. Они провели многолетнее исследование, его результаты объявил доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины из Университета Аристотеля в Салониках. Об открытии пишет Greek Reporter. Полководец умер от острого панкреонекроза — острой формы заболевания поджелудочной железы.

Отмечается, что в ходе исследования специалистам пришлось тщательно проанализировать информацию о симптомах болезни, а также последних днях жизни царя. В качестве источников использовались, конечно, труды античных историков.

По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, у Александра Македонского начался сепсис — воспалительная реакция в ответ на острый панкреонекроз. Это заболевание развилось у него на фоне желчнокаменной болезни и пристрастия к алкоголю и тяжелой пище.

При этом исследователи отвергли старые версии смерти македонского царя — предполагалось, что он мог умереть от малярии, пневмонии, брюшного тифа или лихорадки Западного Нила. Ученые изучали этот вопрос с 1995 года.

Александр Великий был македонским царем с 336 по 323 год до нашей эры. За свое непродолжительное царствование он основал 70 городов и покорил Персидскую империю. Он скончался в возрасте 33-х лет в Вавилоне и, как считается, был похоронен в Египте, однако место его захоронения так и не было найдено. После смерти Александра его империя быстро распалась.

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