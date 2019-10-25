Главы правительств СНГ подписали 17 документов

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Главы правительств СНГ в ходе заседания подписали 17 документов, которые касаются различных сфер: спорта, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Так, главы правительств приняли решение о концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и плане первоочередных мероприятий по ее реализации. Реализация концепции направлена на формирование цифровой среды на пространстве СНГ, ускорение внедрения информационно-коммуникационных технологий, сохранность, безопасность передаваемой информации.

Также главы правительств приняли решение об основных направлениях деятельности антимонопольных служб.

От Молдовы в переговорах участвует министр экономики Вадим Брынзан.

Еще одним из подписанных документов стало решение об основных направлениях развития радионавигации.

Основные направления, говорится в пояснении к документам, позволят обеспечить планирование наиболее перспективных направлений в области развития индустрии радионавигационных услуг, совершенствование навигационных средств, повышение экономической эффективности.

В СНГ обновят или отменят 10 тысяч устаревших ГОСТов>>>

Также страны договорились о продолжении в 2020-2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на родине. По состоянию на 1 июня 2019 года список без вести пропавших насчитывает 264 человека.

Приняли главы правительств и решение об Играх стран СНГ. Планируется, что игры будут проводиться поочередно в странах СНГ, расходы за организацию соревнований несет принимающая сторона.

Еще одно решение касается исполнения единого бюджета органов СНГ за 2018 год и некоторых вопросов финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2019 году.

Также принято решение об изменении размеров долевых взносов государств в единый бюджет органов СНГ. Исполнительный комитет СНГ внес предложение о перераспределении долевого взноса Украины между государствами, участвующими в деятельности Межгосударственного статистического комитета СНГ, начиная с 2020 года.

Было принято решение о финансировании в 2020 году мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2020 года.

Кишинев вошел в топ-10 городов для осенних путешествий в СНГ>>>

Также страны приняли решение об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств. Отмечается, что в 2018 году на эти цели было выделено более 592,7 миллиона рублей.

Также стороны приняли решение о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK