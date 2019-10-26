Пока вы спали: арест акций "Южного потока", секс-скандал в небе и легализация "травки"

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", прокомментировали сообщение об аресте акций.

Там подтвердили появившуюся ранее соответствующу информацию, но заверили, что ситуация не повлияет на продолжение работ или экслпуатации трубы, так как акции все еще остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

Кроме того в компании продолжают готовиться к первым поставкам голубого топлива через "Турецкий поток", которые должны состояться в конце этого года, отмечает РИА Новости.

Информацию о том, что Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport распространил в соцсетях исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Он отметил, что арест ценных бумаг произошел в связи с делом, связанного с передачей акций компании компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители приступили к заморозке активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза". Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.

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В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. В "Газпроме" обжаловали эти решения и потребовали полной отмены "транзитного вердикта". Украина начала принудительно взыскать средства с российской компании. Это затронуло активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. В мае 2018 года в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" суд арестовал принадлежащие российской компании ценные бумаги Blue Stream Pipeline Company B. V.

В сентябре 2018-го "Нафтогаз" ходатайствовал об исполнении решения стокгольмского арбитража по делу о транзите. Слушания назначили на декабрь. В марте 2019 года арбитраж в Люксембурге выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, однако летом ее отклонили.

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