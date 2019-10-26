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Пока вы спали: арест акций "Южного потока", секс-скандал в небе и легализация "травки"

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Sputnik Молдова

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", прокомментировали сообщение об аресте акций. 

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Там подтвердили появившуюся ранее соответствующу информацию, но заверили, что ситуация не повлияет на продолжение работ или экслпуатации трубы, так как акции все еще остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

Кроме того в компании продолжают готовиться к первым поставкам голубого топлива через "Турецкий поток", которые должны состояться в конце этого года, отмечает РИА Новости.

Информацию о том, что Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport распространил в соцсетях исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Он отметил, что арест ценных бумаг произошел в связи с делом, связанного с передачей акций компании компании "Трансгаз Краснодар" за день до того, как судебные исполнители приступили к заморозке активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза". Речь идет о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по российско-украинской тяжбе.

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В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. В "Газпроме" обжаловали эти решения и потребовали полной отмены "транзитного вердикта". Украина начала принудительно взыскать средства с российской компании. Это затронуло активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. В мае 2018 года в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" суд арестовал принадлежащие российской компании ценные бумаги Blue Stream Pipeline Company B. V. 

В сентябре  2018-го "Нафтогаз" ходатайствовал об исполнении решения стокгольмского арбитража по делу о транзите. Слушания назначили на декабрь. В марте 2019 года арбитраж в Люксембурге выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, однако летом ее отклонили.

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