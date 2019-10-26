Сергей Лавров обсудил с Майком Помпео обстановку в Сирии

В Москве и в Вашингтоне акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность САР.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, стороны обсудили обстановку в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В Москве и в Вашингтоне акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность САР.

"Двадцать шестого октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ. © Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России отреагировал на решение Вашингтона оставить в Сирии часть войск США

Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

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