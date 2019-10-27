Пока вы спали: Америку призвали к дружбе, Испания "кипит", а Молдова считает вино

Посольство России призвало США прекратить "охоту" на россиян по вему миру, в Барселоне прошли протесты, а в Молдове хотят пересчитать виноделов.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Посольство России в США призвало США прекратить преследование россиян по всему миру и начать выстраивать сотрудниество между двумя странами в конструктивном русле.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии. © RT . Стрингер Мария Бутина дала в самолете интервью RT и Sputnik - видео

Комментарий был сделан в связи с заявлением госдепартамента США о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной.

Россиянка была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину.

Девушка, говоря о своих планах на будущее, не исключила, что в будущем займется защитой прав несправедливо осужденных. Особенно она выступает против содержания заключенных в одиночных камерах. Полную версию интервью для Sputnik и RT читайте здесь>>>

Испания - в протестах

В Испании продолжаются митинги. Сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщила Городская гвардия (полиция Барселоны).

Инициаторами проведения манифестации выступили общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар были приговорены к девяти годам заключения за мятеж. Акцию поддержали более сотни различных организаций, ассоциаций, профсоюзов.

​Основное требование митингующих – освобождение приговоренных (реальные сроки получили девять из двенадцати политиков, оказавшихся на скамье подсудимых Верховного суда, трое отделались штрафом).

Сегодня в Барселоне будут митинговать противники выхода Каталонии из состава Испании.

И их пересчитают

Необычную "перепись" планирует инициировать Минсельхоз Молдовы. В ведомстве решили пересчитать виноделов, виноградарей и даже виноградники. Как уточнили в министрестве, регистрация поможет обеспечить правильный учет винодельческой продукции.

"Винный регистр" станет инструментом для отслеживания информации о винных участках и производителях вина.

В регистр включены данные о виноградниках с винными сортами винограда, площадь которых составляет более 0,15 га; сортах столового винограда и др, информация о винодельнях, которые осуществляют деятельность по производству, хранению, оптовой продаже вин и т.п.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK