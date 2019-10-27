"ЯсноПонятно". Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

Почему люди ведут социальные сети за ушедших близких? Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет снами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?

Уместно ли удалять аккаунт умершего из друзей? Стоит ли поздравлять его с днём рождения и тегать на своей страничке в день поминовения? Почему люди ведут социальные сети за ушедших близких? Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет снами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?

Если нормы того, как скорбеть офлайн, очевидны, и в разных культурах есть общее представление об этом, то как вести себя со страницей умершего в социальных сетях каждому приходится решать самостоятельно: опираясь на свои чувства и представления об этике. Одобряемые всеми практики ещё не выработаны. При этом число страниц умерших пользователей рано или поздно превысит число живых.

Как поступать со страницами ушедших людей и кому завещать свое цифровое имущество, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

Эксперт эпизода — кандидат культурологии, автор "Блога злобного культуролога" Оксана Мороз — рассказала, можно ли устраивать поминки на страницах в соцсетях и уместно ли горевать онлайн.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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