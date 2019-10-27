Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил, что силы специального назначения провели "опасную и смелую" операцию на северо-востоке Сирии.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв", - сказал Трамп, выступая в прямом эфире американских телеканалов.

По его словам, силы специального назначения США провели "опасную и смелую" операцию на северо-востоке Сирии.

"Никто из военнослужащих не пострадал, большое количество боевиков и подручных аль-Багдади были уничтожены", - добавил Трамп. Также, по его словам, освобождены 11 маленьких детей, они не пострадали.

По его словам, аль-Багдади пытался скрыться в подземном туннеле, заканчивавшемся тупиком, и в безвыходной ситуации взорвал себя с помощью пояса смертника.

"Он умер как трус, убегая и плача", - заявил Трамп.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*ИГ(заперещенная организация во многих странах, включая Россию и Молдовы)

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