Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ*

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что Москва оказала содействие Вашингтону в проведении антитеррористической операции.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря террористической организации ИГ* ( запрещена во многих странах, включая Россию и Молдову) Абу Бакра аль-Багдади.

"Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной территорией Сирии для ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Конфликт на северо-востоке Сирии: Россия предложила решение

Также американский лидер поблагодарил за помощь Турцию, Сирию и Ирак.

Глава Белого дома выступил с заявлением, что военнослужащим США удалось ликвидировать лидера ИГ или множество террористов в ходе спецоперации в Сирии.

Президент США уточнил, что во время штурма аль-Багдади попытался скрыться, однако позже взорвал пояс смертника. Вместе с ним погибли две женщины и трое детей.

Вскоре после пресс-конференции Трампа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по уничтожению лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

В Минобороны России также заметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе зафиксировано не было.

По словам Конашенкова, нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", порождают сомнения в ее реальности.

В России ждут от Вашингтона прямых доказательств пребывания аль-Багдади на этой территории.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK