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Президент Дональд Трамп, архивное фото

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ*

© Sputnik / Ilya Pitalev
В мире
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Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что Москва оказала содействие Вашингтону в проведении антитеррористической операции.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря террористической организации ИГ* ( запрещена во многих странах, включая Россию и Молдову) Абу Бакра аль-Багдади. 

"Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной территорией Сирии для ликвидации главаря ИГ  Абу Бакра аль-Багдади", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. 
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Также американский лидер поблагодарил за помощь Турцию, Сирию и Ирак.

Глава Белого дома выступил с заявлением, что военнослужащим США удалось ликвидировать лидера ИГ или множество террористов в ходе спецоперации в Сирии.

Президент США  уточнил, что во время штурма аль-Багдади попытался скрыться, однако позже взорвал пояс смертника. Вместе с ним погибли две женщины и трое детей.

Вскоре после пресс-конференции Трампа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по уничтожению лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*  Абу Бакра аль-Багдади.

В Минобороны России также заметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе зафиксировано не было.

По словам Конашенкова, нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", порождают сомнения в ее реальности.

В России ждут от Вашингтона прямых доказательств пребывания аль-Багдади на этой территории.

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