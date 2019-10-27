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Минобороны России не известно о содействии Вашингтону в операции в Идлибе

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Sputnik Молдова

Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по уничтожению главаря "Исламского государства" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. России не известно ни о каком якобы содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по уничтожению лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*  Абу Бакра аль-Багдади, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. При этом глава Белого дома поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ. Он заявил, что Россия открыла воздушное пространство для авиации США над территориями, которые она контролирует в Сирии.

"Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", - говорится в сообщении представителя МО России.
Военнослужащие армии США
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
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Он также отметил, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе зафиксировано не было.

По словам Конашенкова, нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", порождают сомнения в ее реальности.

В России ждут от Вашингтона прямых доказательств пребывания аль-Багдади на этой территории.

ИГ* (запрещенная организация во многих государствах, включая Россию и Молдову).

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