СМИ: США намерены выйти из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации.

По информации газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможность собирать разведывательную информацию в США.

Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Газета также пишет со ссылкой на источники, что Россия помешала США и Канаде осуществить наблюдательные полеты в рамках договора в европейской части России 20 сентября 2019 года.

"Мы продолжаем реализовывать и полностью соблюдаем наши обязательства в соответствии с договором, в отличие от России", – сказал он, не уточнив, в каких именно нарушениях обвиняет Москву.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу. Конгрессмен выразил в этой связи серьезную обеспокоенность в том случае, если подобное решение будет принято.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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