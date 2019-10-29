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Лидер партии Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимир Жириновский, архивное фото.

Жириновский: в мире не будет хватать еды, товаров и энергии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Sputnik Молдова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек уничтожение человечества из-за заявлений 16-летней активистки Греты Тунберг.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Лидер "Либерально-демократическая партия России" Владимир Жириновский назвал источник угроз для всего человечества. 

Холмистая местность
© Sputnik / Yana Zaharova
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По его словам, самыми опасными являются фанатичные люди.

Жириновский отметил, что вдохновленные 16-летней шведской активисткой Гретой Тунберг молодые люди заявили о необходимости затормозить глобальное потепление.

Однако, по мнению лидера ЛДПР, молодежь пропагандирует методы для предотвращения глобального потепления, которые способны привести к уничтожению части человечества.

"Что нужно для этого сделать? Остановить почти все производства по всему миру. И к чему это приведет? В мире не будет хватать еды, не будет хватать товаров, не будет хватать энергии для обеспечения тепла в домах. <...> Люди будут гибнуть от голода. Войны усилятся. Все человечество будет деградировать", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Жириновский отметил, что излагаемые предложения звучат красиво и задевают чувства людей.

"Но цель масштабных кампаний в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", — подчеркнул глава ЛДПР.

Политик добавил, что заинтересованные лица готовы сократить население планеты до 500 миллионов человек для реализации своих политических амбиций, поскольку 7-8 миллиардами невозможно управлять.

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