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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

Вышинский анонсировал авторский проект о Донбассе

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Sputnik Молдова

В среду, 30 октября, выйдет первое из восьми интервью, взятых Кириллом Вышинским у людей Донбасса.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский анонсировал свой авторский проект о Донбассе, который будет выходить на YouTube.

Герои проекта - люди, которые вот уже пять лет живут в условиях войны в Донбассе,  а также те, кто живёт проблемами Донбасса – политологи, журналисты, волонтеры.  Сериал  стартовал на YouTube-канале ria.ru, его также можно увидеть на сайте ria.ru  

"Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее", – рассказал Вышинский.

Сам Кирилл условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики. Героиня первой серии проекта – ректор Донецкого национального университета, женщина с сильным характером Светлана Беспалов.

"Первое из восьми интервью его авторского проекта 'Люди Донбасса' смотрите завтра на YouTube РИА Новости", - написала в соцсетях главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Среди других собеседников автора – глава администрации Горловки Иван Приходько, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Эмиль Фисталь, телеведущий, уроженец Шахтерска Дмитрий Куликов.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Кириллу меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Владимира Путина он был назначен членом Совета по правам человека РФ.

В начале сентября Вышинский на пресс-конференции заявил, что не собирается уходить из журналистики и готов продолжить работу в редакции МИА. По словам журналиста, у него "точно есть, что рассказать".

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