Стало известно имя автора "Тотального диктанта" в 2020 году

В тексте диктанта будет много приставок, оканчивающихся на "з" и "с", отметили организаторы акции

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Автором текста для всемирной акции проверки грамотности "Тотальный диктант" станет писатель Андрей Геласимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

"Автор "Тотального диктанта" 2020 Андрей Геласимов", – сказала она на пресс-конференции, посвященной проведению акции.

Сам писатель добавил, что текст будет посвящен Константину Циолковскому.

"Тотальный диктант" 2020 года пройдет 4 апреля. Также 1 февраля будет названа новая столица "Тотального диктанта". Регистрация на площадки начнется 24 марта. Проверить все работы планируют к 20 апреля.

В тексте будет много приставок, оканчивающихся на "з" и "с", отметил главред портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Владимир Пахомов.

Андрей Геласимов - автор романов "Степные боги" (премия "Национальный бестселлер" в 2009 году), "Холод" (2015 год), сборника повестей и рассказов "Десять историй о любви". Рассказ "Paradise Found" из этого сборника был экранизирован Сергеем Соловьевым (фильм "Ке-ды").

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