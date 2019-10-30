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The flag on the premises of the Embassy of Israel in Moscow which has suspended its operations as the diplomats go on strike.

Израиль закрыл для посетителей посольства по всему миру

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
В мире
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Sputnik Молдова

Причина - забастовка рабочего комитета Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля из-за того,  Министерство финансов решило сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру из-за разногласий с министерством финансов и выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.

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Ранее русскоязычный израильский телеканал 9tv сообщил, что с 30 октября все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей.

Причина - забастовка рабочего комитета Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля из-за того, Министерство финансов решило сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.

"Из-за нарушений министерством финансов давних соглашений с сотрудниками израильского МИД, мы вынуждены закрыть израильские миссии по всему миру начиная с 30 октября", - говорится в сообщении МИД.

Министерство поясняет, что консульские услуги предоставляться не будут, вход в дипмиссии не будет разрешен. "Мы надеемся, что этот кризис будет быстро разрешен", - сказано в сообщении.

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