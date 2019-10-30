Израиль закрыл для посетителей посольства по всему миру

Причина - забастовка рабочего комитета Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля из-за того, Министерство финансов решило сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру из-за разногласий с министерством финансов и выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.

Ранее русскоязычный израильский телеканал 9tv сообщил, что с 30 октября все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей.

Причина - забастовка рабочего комитета Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля из-за того, Министерство финансов решило сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.

вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом. На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен.



Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи — Израиль по-русски (@IsraelRussian) October 30, 2019

"Из-за нарушений министерством финансов давних соглашений с сотрудниками израильского МИД, мы вынуждены закрыть израильские миссии по всему миру начиная с 30 октября", - говорится в сообщении МИД.

Министерство поясняет, что консульские услуги предоставляться не будут, вход в дипмиссии не будет разрешен. "Мы надеемся, что этот кризис будет быстро разрешен", - сказано в сообщении.

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