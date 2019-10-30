Оливер Стоун рассказал, почему он восхищен политикой Путина

Американский режиессер Оливер Стоун отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Президент России является "стабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун.

"Я восхищаюсь тем, что он (Путин - ред.) делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии", - заявил Стоун.

Стоун также отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.

"США работают сверхурочно, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и другие регионы. Кажется, что США распространяют проблемы повсюду, делают милитаризацию большой проблемой, ведут войны... такой вид сумасшествия ведет мир к хаосу", - добавил режиссер.

Стоун стал "секретным" гостем в программе международного инвестиционного форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии. Стоун снял документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

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