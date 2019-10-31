Когда память коротка - что знают в США о бомбардировках Югославии

Двадцать лет назад коалиция стран НАТО во главе с США начала массированные бомбежки Югославии - страны, которой больше нет на карте, однако что о них помнят сами американцы?

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году потрясла весь мир. Пылающий Белград, тысячи погибших и беженцев - жестокость сравнимая с той, что имела место во время Второй мировой войны.

В результате массированных бомбардировок вскоре Югославия перестала существовать как независимое государство, распавшись на целый спектр балканских стран.

Старейшая французская компания IFop провели опрос среди жителей Соединенных Штатов, чтобы выяснить: знают ли они о событиях в Югославии 1999 года, что страну бомбили на протяжении 80 дней? Опрос был проведен специально для Sputnik на территории США со 2 по 15 октября.

В опросе приняли участие 1001 респондент в возрасте старше 18 лет. Выборка представляет население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом составляет +/- 3,1% (при доверительной вероятности 95%).

Результаты опроса ярко продемонстрировали картину общественного и исторического сознания американцев. Ответили "да" на поставленный вопрос лишь 26 процентов респондентов, "нет" сказали 54 процента (подавляющее большинство), затруднились ответить 20 процентов опрошенных.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены.

Названа причина появления современного "малого национализма" в Европе>>>

Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция "Союзная сила" унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран. Бомбардировки были прекращены после подписания Военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK