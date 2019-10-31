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Когда память коротка - что знают в США о бомбардировках Югославии

© Sputnik / Алексей Агарышев
В мире
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12910
Sputnik Молдова

Двадцать лет назад коалиция стран НАТО во главе с США начала массированные бомбежки Югославии - страны, которой больше нет на карте, однако что о них помнят сами американцы?

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году потрясла весь мир. Пылающий Белград, тысячи погибших и беженцев - жестокость сравнимая с той, что имела место во время Второй мировой войны. 

В результате массированных бомбардировок вскоре Югославия перестала существовать как независимое государство, распавшись на целый спектр балканских стран. 

Старейшая французская компания IFop провели опрос среди жителей Соединенных Штатов, чтобы выяснить: знают ли они о событиях в Югославии 1999 года, что страну бомбили на протяжении 80 дней? Опрос был проведен специально для Sputnik на территории США со 2 по 15 октября. 

В опросе приняли участие 1001  респондент в возрасте старше 18 лет. Выборка представляет население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом составляет +/- 3,1% (при доверительной вероятности 95%).

© AP Photo / Sergei Velichkin / ITAR-TASS
Как агрессия против Югославии изменила НАТО

Результаты опроса ярко продемонстрировали картину общественного и исторического сознания американцев. Ответили "да" на поставленный вопрос лишь 26 процентов респондентов, "нет" сказали 54 процента (подавляющее большинство), затруднились ответить 20 процентов опрошенных.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены.

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Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция "Союзная сила" унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран. Бомбардировки были прекращены после подписания Военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.

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Теги:
опрос, история, бомбардировки, Югославия, США


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