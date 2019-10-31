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Абу Бакр аль-Багдади

СМИ: ИГ подтвердила ликвидацию аль-Багдади

AP Photo / Militant video
В мире
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Sputnik Молдова

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ, в Молдове) подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, назвала имя его "преемника", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. 

"Преемником" аль-Багдади, по данным агентства, организация назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши", - сообщают зарубежные СМИ.
Здание ООН
CC0 / Pixabay / jensjunge
В ООН заявили об отсутствии ясной информации о ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.



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