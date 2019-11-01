Пока вы спали: детали визита Санду в Москву, сотрудничество России и Китая

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Визит премьер-министра Молдовы Майи Санду в Москву может состояться во второй половине ноября.

"Нужно признать, что ситуация с Россией на уровне правительств улучшилась, работа пошла, но принципиальный вопрос в том, когда поедет премьер. Сейчас оговаривается два возможных срока, скорее всего — это будет вторая половина ноября", - рассказал президент Игорь Додон телеканалу NTV Moldova.

Ранее Санду сообщила о том, что получила приглашение приехать в Москву от премьера РФ Дмитрия Медведева.

В России уже побывали представители различных министерств, возобновилась работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Проект закона о закупках в энергетическом, транспортном секторах, секторе водоснабжения и в сфере почтовых услуг, разработанный Министерством финансов, вынесен на обсуждение общественности.

О проекте закона о закупках в сфере коммунальных услуг

Министр Наталья Гаврилица пояснила, что проект призван претворить в жизнь европейскую директиву, регулирующую закупки в сфере коммунальных услуг.

Положения законопроекта будут применяться к отраслевым договорам о закупках, оценочная стоимость которых, без налога на добавленную стоимость, равна или превышает восемь тысяч леев – в случае договоров о закупках товаров и услуг, а также конкурсов решений, два миллиона леев – в случае договоров на проведение работ, и один миллион леев – в случае договоров о закупках, предметом которых являются социальные услуги и другие особые виды услуг. Договоры о закупках, оценочная стоимость которых не превышает указанных лимитов, будут регулироваться правительством. Сфера применения этого закона не включает те общезначимые услуги, которые не относятся к экономической сфере.

Россия и Китай будут сотрудничать

Россия и Китай договорились помогать друг другу в создании национальных спутниковых систем и совместно отстаивать в Международном союзе электросвязи выделение частот для них, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

"Россия и Китай будут взаимодействовать, оказывать друг другу помощь в создании низкоорбитальных спутниковых систем связи. В области международного регулирования использования радиочастот стороны договорились отстаивать общую позицию в Международном союзе электросвязи", - сказал он.

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По словам Химочко, такое решение было достигнуто минувшим летом на заседании российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области космоса под руководством Дмитрия Рогозина и Чжан Кэцзяня.

Стороны также договорились о продолжении сотрудничества.

"Будут обсуждаться вопросы взаимной поддержки, координации работ, возможности взаимной дополняемости при функционировании создаваемых национальных систем. В дальнейшем вопросы взаимодействия будут прорабатываться более детально", - уточнил он.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета.

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