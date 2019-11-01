Молдавские мигранты должны быть начеку - в Англии они могут лишиться имущества

В Великобритании наблюдается настоящий бум угона автомобилей, речь идет о десятках тысячах машин, которые злоумышленники пытаются перепродать в страны ЕС и СНГ.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. По статистике, представленной британской полицией, за январь-сентябрь 2019 года в Соединенном Королевстве выросло число угонов автомобилей. За девять месяцев текущего года было украдено 22 790 машин.

Наиболее опасными районами Лондона, где не следует парковать свои автомобили, являются: Кингстон – 151 угон транспортного средства, Саттон – 313, Ричмонд – 372, Мертон – 388 и Харроу – 388.

Также наиболее опасными районами, где лучше не оставлять свои автомобили, являются Кенсингтон и Челси - 424 угона, Камден - 427, Ислингтон - 438, Хаммерсмит - 471.

Не менее опасно парковаться молдавским автолюбителям, работающим в Великобритании, в Вестминстере, где украли 533 автомобиля, и в Хаунслоу, где водители не досчитались 608 машин.

Между тем, есть целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не умыкнут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

"Ночевать" машину лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести верную "ласточку" из-под носа.

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