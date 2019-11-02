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Мужчина просыпается после сна, архивное фото.

Ответ дан: сколько надо спать, чтобы быть здоровым

© Fotolia / Yuri Arcurs
В мире
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Sputnik Молдова

 Ученые назвали оптимальную длительность сна - более длительный сон может привести к серьезным заболеваниям.

 Здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки, сообщила международная группа ученых. Их исследование опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии.

Наблюдения продолжались примерно восемь лет, специалисты проанализировали дневники сна более 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. В итоге они сделали вывод, что переизбыток сна связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Пользователь ПК.
© Fotolia / Daviles
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Так, у тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти возрастал на пять процентов по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов. Сон от девяти до десяти часов повышает вероятность развития серьезного заболевания на 17%, а более десяти часов — на 41%.

По словам ученых, дневной сон также провоцирует развитие болезней сердца, если ночью человек спит меньше шести часов. Но они отмечают, что в большинстве случаев таким образом компенсируется недосып и показатель повышается до оптимального.

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