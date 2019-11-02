Пока все спали: авария в Кишиневе, лимит Трампа, взрыв на танкере

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Очередная авария произошла минувшей ночью в молдавской столице. Инцидент случился на виадуке.

Снимок машины, которая оказалась перевернута, распространяется в сети.

Очевидцы сообщили, что автомобиль ехал на высокой скорости, а владелец авто часто любил гонять по местным дорогам.

Ограничение Трампа

Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.

Два года назад число беженцев, которых приняли США, составило 110 тысяч. В 2019 финансовом году США приняли 30 тысяч беженцев.

Распоряжение президента подтверждает опубликованные ранее планы, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий. Так, США примут 5 тысяч человек из числа преследуемых религиозных меньшинств, 4 тысячи иракцев, помогавших США или имеющих связи с гражданами США, а также 1,5 тысячи человек из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Еще 7,5 тысячи мест заполнят беженцами из ряда других категорий, определенных заранее.

"Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч", - гласит распоряжение Трампа.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было ограничить иммиграцию в США. Политические противники президента укоряют его в том, что США потеряли статус мирового лидера по приему беженцев, несмотря на широкие возможности для этого.

ЧП на танкере

Двое членов экипажа погибли, местонахождение третьего устанавливается после хлопка на танкере "Залив Америка" в порту города Находки. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в субботу утром в заливе Находка а танкере произошел хлопок газа, пожара не наблюдалось.

"По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева, следователи проводят осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены судебные экспертизы, взимается техническая документация на судно.

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