Пока все спали: пожар в Кишиневе, Трамп и Зеленский, золото России

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Пожар в многоэтажке вспыхнул в субботу вечером в столичном секторе Ботаника. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов. К этому моменту оказалось, что пламенем охвачены электрические щиты с пятого по девятый этажи, а также шкаф с вещами.

В кислородных масках из здания были выведены 20 человек. Сам пожар спасатели полностью ликвидировали в течение полутора часов. К счастью, своевременные действия пожарных позволили избежать жертв. Никто не пострадал.

Корреспондент Sputnik находился на месте происшествия.

Incendiu la Botanica, 2 noiembrie © Sputnik / Gutiera Prodan

Incendiu la Botanica, 2 noiembrie © Sputnik / Gutiera Prodan

Incendiu la Botanica, 2 noiembrie © Sputnik / Gutiera Prodan 1 / 3 © Sputnik / Gutiera Prodan Incendiu la Botanica, 2 noiembrie

Трамп ждет Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.

"Я бы рад был принять его в Белом доме", - цитируют журналисты Белого дома беседу с американским президентом в субботу. Они добавляют, что Трамп "выразил уверенность", что Зеленский "быстро откликнется" на это предложение.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на президента Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Мишина и Галлямов в субботу победили в произвольной программе и набрали в сумме 207,58 балла. Еще одна российская пара в составе Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина взяла серебро, получив в сумме 206,56 балла. Замкнули тройку призеров американцы Хевэн Денни и Брэндон Фрейзер (199,40).

Пугачева вернется на сцену в 80

Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

"Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. И я бы очень хотела, чтобы этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80", — сказала 70-летняя артистка со сцены на субботнем концерте в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".

Sputnik Беларусь ранее сообщали, что Пугачева получила от белорусского президента Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам. Подарки певице вручила руководитель администрации главы государства Наталья Кочанова.

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