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Трамп. архивное фото

Трамп: торговую сделку с Китаем подпишут "где-то в США"

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Трамп планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать первый этап торговой сделки.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап торговой сделки между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных Штатах.

При этом он подчеркнул, что выбор места – самый простой вопрос, главное – достичь прогресса в переговорах.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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"Там есть прогресс. Сначала я хочу, чтобы у нас была сделка. Я имею в виду, что выбор места для меня не проблема... И если будет сделка, вопрос места решится просто. Это будет где-то в США", - заявил Трамп журналистам в воскресенье, передает РИА Новости.

Трамп планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать первый этап торговой сделки, но власти страны отменили саммит из-за протестов.

Ранее сообщалось, что среди мест, где сделка может быть подписана - американский штат Айова, но обсуждаются и другие варианты.



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