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Пока вы спали: планы на политические союзы в Молдове, импичмент Трампа в США

© Sputnik / Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Демпартия планирует вернуться к власти, и сделает это раньше, чем думают некоторые. Об этом заявил депутат, бывший спикер Андриан Канду. 

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По его словам, до тех пор ДПМ создаст конструктивную оппозицию и будет оказывать давление на нынешнее правительство. В то же время Андриан Канду заявил, что демократы готовы вести переговоры с любой политической партией, чтобы сформировать новое парламентское большинство.

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К вопросу о создании большинства, но теперь уже в муниципальном совете. Партия DA, которую возглавляет Андрей Нэстасе, не будет создавать союзов с социалистами. Это мы услышали на пресс-конференции Нэстасе, однако решение это не было согласовано с партнером - партией PAS. А у них позиция, что все должно быть "в интересах людей".

Показания посла в Евросоюзе по делу об импичменте Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что администрация Трампа связывала просьбу к Украине о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из опубликованных показаний Сондленда по делу об импичменте Трампа.

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"Верно ли, что, поскольку существовали условия для встречи, которую хотели украинцы (визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - ред.) и которую хотели вы, она не могла произойти, пока Украина не сделала ход (объявила о расследовании в отношении политического противника Трампа Джо Байдена и его сына - ред.), которого требовали президент и Джулиани (Руди Джулиани - адвокат Трампа - ред.)?", - спросили посла демократы в ходе состоявшихся еще в октябре закрытых слушаний.

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"Если Вы говорите о том, что эти условия должны были быть выполнены для получения (Украиной - ред.) встречи (президентов США и Украины в Вашингтоне - ред.), это то, как я это понимал", - сказал Сондленд. Посол ответил на вопросы демократов палаты представителей еще в октябре, но расшифровку его показаний палата опубликовала лишь сейчас.

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Как рассказал Сондленд, президент США "хотел обнародования любого обещания со стороны Украины в любом контексте". Он рассказал конгрессменам, что узнавал о том, чего именно добивается Трамп и его адвокат от Украины постепенно: "Была эволюция от общего интереса к борьбе с коррупцией, к интересу в отношении Burisma и, в конечном итоге, осознание, что они были заинтересованы в расследовании в отношении Байденов. Это верное обобщение?" - спросили Сондленда на слушаниях. "Да", - ответил посол, которого цитирует РИА Новости.

Скандал вокруг певицы Maruv 

Украинская певица Maruv прокомментировала в Instagram скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.

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Артистка обвинила СМИ в невежестве и "перекручивании фактов".

"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", - отметила Maruv.

Певица подчеркнула, что она является "мировым" артистом и имеет право выступать в любой стране.

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Ранее Maruv номинировали на премию "Лучший артист "MTV Россия", она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".

В 2019 году Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.

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