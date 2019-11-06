Пока вы спали: планы на политические союзы в Молдове, импичмент Трампа в США

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КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Демпартия планирует вернуться к власти, и сделает это раньше, чем думают некоторые. Об этом заявил депутат, бывший спикер Андриан Канду.

По его словам, до тех пор ДПМ создаст конструктивную оппозицию и будет оказывать давление на нынешнее правительство. В то же время Андриан Канду заявил, что демократы готовы вести переговоры с любой политической партией, чтобы сформировать новое парламентское большинство.

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К вопросу о создании большинства, но теперь уже в муниципальном совете. Партия DA, которую возглавляет Андрей Нэстасе, не будет создавать союзов с социалистами. Это мы услышали на пресс-конференции Нэстасе, однако решение это не было согласовано с партнером - партией PAS. А у них позиция, что все должно быть "в интересах людей".

Показания посла в Евросоюзе по делу об импичменте Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что администрация Трампа связывала просьбу к Украине о расследовании в отношении Байдена с возможным визитом в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из опубликованных показаний Сондленда по делу об импичменте Трампа.

"Верно ли, что, поскольку существовали условия для встречи, которую хотели украинцы (визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - ред.) и которую хотели вы, она не могла произойти, пока Украина не сделала ход (объявила о расследовании в отношении политического противника Трампа Джо Байдена и его сына - ред.), которого требовали президент и Джулиани (Руди Джулиани - адвокат Трампа - ред.)?", - спросили посла демократы в ходе состоявшихся еще в октябре закрытых слушаний.

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"Если Вы говорите о том, что эти условия должны были быть выполнены для получения (Украиной - ред.) встречи (президентов США и Украины в Вашингтоне - ред.), это то, как я это понимал", - сказал Сондленд. Посол ответил на вопросы демократов палаты представителей еще в октябре, но расшифровку его показаний палата опубликовала лишь сейчас.

Как рассказал Сондленд, президент США "хотел обнародования любого обещания со стороны Украины в любом контексте". Он рассказал конгрессменам, что узнавал о том, чего именно добивается Трамп и его адвокат от Украины постепенно: "Была эволюция от общего интереса к борьбе с коррупцией, к интересу в отношении Burisma и, в конечном итоге, осознание, что они были заинтересованы в расследовании в отношении Байденов. Это верное обобщение?" - спросили Сондленда на слушаниях. "Да", - ответил посол, которого цитирует РИА Новости.

Скандал вокруг певицы Maruv

Украинская певица Maruv прокомментировала в Instagram скандал, который разразился после ее победы в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.

Артистка обвинила СМИ в невежестве и "перекручивании фактов".

"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству", - отметила Maruv.

Певица подчеркнула, что она является "мировым" артистом и имеет право выступать в любой стране.

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Ранее Maruv номинировали на премию "Лучший артист "MTV Россия", она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".

В 2019 году Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.

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