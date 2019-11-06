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Ноутбук на столе с интернет-страницей Google

Компания Google повысила фильтрацию запрещённой информации

CC0 / Pixabay / 377053
В мире
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Sputnik Молдова

В Роскомнадзоре отметили конструктивный уровень диалога, который ведомство ведет с компанией: позиция компании - избежать штрафов.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Компания Google повысила фильтрацию запрещённой на территории России информации до 80%, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"У нас фильтрация сейчас составляет 80%, то есть положительная динамика есть. Мы с компанией находимся в диалоге, и надеемся, что цифра будет приближаться к 100%. Если нет, мы будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет", - рассказал Жаров.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за невыполнение закона "Об информации" в части, которая касается исключения из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Проверкой было установлено, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - ссылки реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

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Теги:
фильтрация, интернет


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