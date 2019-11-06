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Саммит НАТО в Брюсселе

Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой "более сильных" западных ценностей

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Sputnik Молдова

По мнению генсека НАТО, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи, но это не удалось.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что падение Берлинской стены было обусловлено победой "более сильных" западных ценностей, пишет РИА Новости.

Югославия, 1999 год.
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"Пришло время вспомнить, как далеко мы продвинулись вместе всего за одно поколение: 29 друзей и союзников, стоящих плечом к плечу, объединились в защиту свободы и демократии, чтобы сохранить мир и защитить почти миллиард граждан", - заявил Столтенберг на церемонии у входа в штаб-квартиру альянса, где в качестве монумента установлен фрагмент Берлинской стены.

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По его словам, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи.

"Но это не удалось, потому что наше видение и ценности были сильнее", - отметил Столтенберг, призвав "защищать их каждый день и продолжать оставаться едиными".

Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.

В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

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Теги:
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