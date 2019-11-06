Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой "более сильных" западных ценностей

По мнению генсека НАТО, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи, но это не удалось.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что падение Берлинской стены было обусловлено победой "более сильных" западных ценностей, пишет РИА Новости.

"Пришло время вспомнить, как далеко мы продвинулись вместе всего за одно поколение: 29 друзей и союзников, стоящих плечом к плечу, объединились в защиту свободы и демократии, чтобы сохранить мир и защитить почти миллиард граждан", - заявил Столтенберг на церемонии у входа в штаб-квартиру альянса, где в качестве монумента установлен фрагмент Берлинской стены.

НАТО "бродит" по Европе: из голландского порта танки направятся в Германию>>>

По его словам, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи.

"Но это не удалось, потому что наше видение и ценности были сильнее", - отметил Столтенберг, призвав "защищать их каждый день и продолжать оставаться едиными".

Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.

В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

Читайте также:

Выборы мэра Кишинева как тест на прочность коалиции

Додон недоволен ситуацией и требует перестановок в правительстве Молдовы

Нэстасе о планах: иду в МВД и буду бороться с коррупцией, но сначала - в мэрию

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK