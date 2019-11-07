Большинство жителей крупнейших стран Запада недовольны современной моделью общества

Во всех случаях меньше половины опрошенных назвали либерализм хорошей моделью для современного общества, требующей лишь незначительных изменений.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Большинство жителей ведущих стран Запада недовольны современной моделью общества и считают, что либерализм находится в кризисе. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию, 80% итальянцев, 73% граждан Франции, 61% немцев, 60% американцев и 58% подданных Великобритании полагают, что либерализм в нынешнем виде находится в кризисе и необходимы другие модели развития наряду с существующей. Хорошей моделью для современного общества, требующей лишь незначительных изменений, назвали либерализм - 42% британцев, 40% граждан США, 39% жителей ФРГ, 27% французов и лишь 20% итальянцев.

© Sputnik / Нужна ли обществу модель, альтернативная либерализму?

Любопытно, что в Великобритании респонденты с более высоким уровнем образования чаще выбирали из предлагаемых в опросе ответов утверждение о том, что существующая модель либерализма находится в кризисе. В других странах такого мнения чаще придерживались люди, имеющие низкий или средний уровень образования.

Опрос проводился французской компанией Ifop, в нем принял участие 5031 респондент в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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