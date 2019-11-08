Пока вы спали: начался форум в Гагаузии, в бундестаге хотят защитить "Северный поток-2"

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. На главное экономическое событие юга Молдовы - инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 - съехались более 400 участников из 13 стран.

Гостями будут первые лица Республики Молдова, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества. Подробности - в материале Sputnik>>>

В бундестаге призвали защитить "Северный поток-2" от санкций США

Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" призвали правительство защитить от американских санкций европейские компании, связанные с "Северным потоком — 2".

Они назвали проект "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии" и отметили, что его реализация в первую очередь служит интересам Берлина и Европы.

"Любая задержка с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию угрожает энергоснабжению Германии, и ее следует избегать. Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными", — говорится в обращении.

Члены АдГ также предложили зарезервировать средства из Банка развития ФРГ на случай увеличения затрат и издержек на строительство трубопровода и инфраструктуры.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба, — Германией, Швецией, Финляндией и Данией.

Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению

Китай не будет присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями, но готов сократить ядерные вооружения в разумных пределах, сказал гендиректор Департамент по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

По словам Фу Цуна, когда речь заходит о ядерном разоружении, нужно действовать прагматично. Он добавил, что невозможно обеспечить мир, свободный от ядерного оружия, одномоментно.

"Очень важно в этой связи, чтобы США и Российская Федерация сокращали свои ядерные арсеналы. Эти арсеналы настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств. Именно поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию продолжать действие договора СНВ и продолжать диалог, направленный на дальнейшее сокращение вооружений", - сказал он на Конференции по нераспространению.

"Вместе с тем, Китай отнюдь не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, Китай не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако, нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трехсторонним переговорам", - добавил Фу Цун.

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