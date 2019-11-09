Пока вы спали: Трамп разоблачил большую ложь, а в Румынии стартовали выборы

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Лидер США Дональд Трамп расценил утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью.

"Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года — по сути, низвергнуть американскую демократию. Сначала выдумали эту историю с Россией, был доклад Мюллера. Это самая большая ложь, которую когда-либо говорили американцам", — заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте, штат Джорджия, передает телеканал "Россия 24".

Весной 2018 года был опубликован опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

Три дня на выборы

Жители Молдовы с румынским гражданством могут проголосовать за будущего президента Румынии в течение трех дней. Участки открылись вчера в 12:00. Они работаи до 21:00. Сегодня они снова начали свою работу с 7:00. Официально они открыты до девяти вечера, но при необходимости часы работы могут быть продлены до 0:00 часов.

В Молдове открыто 37 избирательных участков. Двеннадцать из них в Кишиневе, два в Бельцах, по одному в 23 различных населенных пунктах.

Ранее в посольстве Румынии отметили, в голосовании примут участие участие порядка 230 тысяч румынских граждан, находящихся на территории Республики Молдова.

Румынам, находящимся за рубежом, разрешается голосовать по почте, они могут проголосовать в период между 8 и 10 ноября в первом туре и между 22 и 24 ноября в случае, если будет объявлен второй тур.

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Виорика Данчилэ, кандидат от Социал-демократической партии Румынии (PSD), в своей предвыборной программе отмечет, что планирует "превратить институт президента и администрацию президента в символ прозрачности и добросовестности", сообщает ro.sputnik.md.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис ранее обратился к избирателям с посланием, в котором заявил, что главной ставкой на этих выборах станет "Румыния без PSD".

"Ставки на президентских выборах очень высоки - необходимо собрать большое число голосов, чтобы впервые за последние 30 лет увидеть Румынию без PSD. Это означало бы победу общества, которое хочет перемен, хочет нового начала, хочет нормальной и справедливой Румынии", - отметил Йоханнис.