Германия всегда будет благодарна СССР

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр отметил, что его страна всегда будет благодарна СССР за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году.

В Германии сегодня отмечают тридцатилетие падения Берлинской стены, это событие стало одним из символов окончания "холодной войны" между Западом и СССР.

"Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР", - сказал посол, выступая на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены. © Sputnik / Максим Блинов Четыре признака, которые указывают на крах США

По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР, которые произошли мирно и без применения силы.

"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению. И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжелой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время "холодной войны", - заключил фон Гайр.

Правительство ГДР 9 ноября 1989 года объявило о подготовке новых правил выезда за границу, предусматривающих, в частности, возможность находиться в Западном Берлине без специального разрешения, был снят контроль с пограничных переходов. В ночь с 9 на 10 ноября 1989 г. начался массовый переход границы (более 1,2 млн. человек) и стихийная разборка сооружений Берлинской стены.

Всего Берлинская стена простояла 20 315 дней. Официальный демонтаж был произведен в январе 1990 г. Часть Берлинской стены была оставлена как памятник истории.