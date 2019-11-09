Михаил Горбачев объяснил, кто виновен в распаде СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев признался в интервью немецкому журналу, что понимал, какие последствия могла принести перестройка, но изменения в стране должны были произойти - их диктовало время.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью немецким журналистам, кто на самом деле спровоцировал развал Советского союза.

Он признался, что понимал о рисках перестройки, но, по словам политика, руководство СССР осознало к тому моменту, что изменения нужны.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", – отметил Горбачев.

Встревоженные москвичи читают воззвание ГКЧП © Sputnik / Александр Поляков

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея Ленина на Красной площади в день празднования 72-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1989 года © Sputnik / Yuryi Abramochkin

События в Москве 19—22 августа 1991 года © Sputnik / Игорь Михалев

Горбачев покидает Кремль – конец советской эпохи. Съемки 1991 года © RIA Novosti. 1 / 4 © Sputnik / Александр Поляков Встревоженные москвичи читают воззвание ГКЧП

Он подчеркнул, что не жалеет о перестройке, но признает, что на пути реформ были ошибки и промахи, а также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

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Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процентов принявших участие в голосовании.

На основании итогов референдума весной-летом 1991 года появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.