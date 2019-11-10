В Румынии выбирают президента: голосование в стране началось

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. В Бухаресте и по всей Румынии сегодня стартовало голосование. Страна выбирает президента, избирательные участки открылись в 7.00, а закроются в 21.00. Но их работа в случае необходимости может быть продлена максимум на три часа.

В этом году власти Румынии ввели несколько новшеств в процедуру выборов. Так, румынская диаспора начала голосовать еще в минувшую пятницу. Для них были открыты участки по месту нахождения граждан с румынскими паспортами. В том числе были открыты37 участков в Молдове.

Ранее в посольстве Румынии отметили, в голосовании примут участие участие порядка 230 тысяч румынских граждан, находящихся на территории Республики Молдова.

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Второе новшество - румынам, находящимся за рубежом, разрешается голосовать по почте, они могут проголосовать в период между 8 и 10 ноября в первом туре и между 22 и 24 ноября в случае, если будет объявлен второй тур.

Как сообщает ro.sputnik.md, ссылаясь на информацию, полученную от корреспондентов в Бухаресте, почти 300 тысяч румын, проживающих за пределами страны, уже проголосовали.

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Правом голоса в самой Румынии обладают 18,2 млн человек. В президентских выборах в Румынии принимают участие 14 кандидатов. По результатам соцопросов, лидером гонки должен с большим отрывом стать действующий глава государства Клаус Йоханнис.