13:22 10 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск

Эта музыка будет длиться вечно: названы песни, которые хочется слушать долго

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
8330
Sputnik Молдова

Всего в список меломанов попала 31 музыкальная композиция. Выбранные песни, по мнению опрошенных, хочется слушать, не переключая.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Портал BuzzFeed опубликовал список песен, которые можно крутить до бесконечности и не переключать. Рейтинг был составлен по итогам опроса любителей музыки. 

Аккорд
CC0 / Pexels
Штефан Петраке - Прометей молдавской эстрады

В долгоиграющую "тридцатку" вошла такая классика поп-эстрады и рока, как Уитни Хьюстон с песней "I Will Always Love You", Дэвид Боуи с композицией Space Oddity", родоночальники "хэви метал" Led Zeppelin c их знаменитой "Лестницей в небо". Не обошелся рейтинг и без шведского квартета ABBA с композицией "Dancing Queen" . 

В список попал также трек "Back to Black" бунтарки Эмми Вайнхаус. Не забыли еще слушатели и группу Coldplay с  Fix You" .

Также совершенно невозможно переключить, по мнению опрошенных, песни: "Hallelujah" американца Джеффа Бакли, "My Heart Will Go On" Селин Дион,  и выскоинтеллектуальный дуэт Simon and Garfunkel с композицией Bridge Over Troubled Water.

Давайте тоже послушаем что-то из долгоигращих хитов на все времена.

 Эмми Вайнхаус, "Back to Black" 

Led Zeppelin - Stairway to Heaven Live

Abba - Dancing Queen

Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото
Кошка-наркокурьер поймана с поличным
Кошка-наркокурьер пыталась доставить "товар" в тюрьму - видео
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться