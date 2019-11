Эта музыка будет длиться вечно: названы песни, которые хочется слушать долго

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Портал BuzzFeed опубликовал список песен, которые можно крутить до бесконечности и не переключать. Рейтинг был составлен по итогам опроса любителей музыки.

В долгоиграющую "тридцатку" вошла такая классика поп-эстрады и рока, как Уитни Хьюстон с песней "I Will Always Love You", Дэвид Боуи с композицией Space Oddity", родоночальники "хэви метал" Led Zeppelin c их знаменитой "Лестницей в небо". Не обошелся рейтинг и без шведского квартета ABBA с композицией "Dancing Queen" .

В список попал также трек "Back to Black" бунтарки Эмми Вайнхаус. Не забыли еще слушатели и группу Coldplay с Fix You" .

Также совершенно невозможно переключить, по мнению опрошенных, песни: "Hallelujah" американца Джеффа Бакли, "My Heart Will Go On" Селин Дион, и выскоинтеллектуальный дуэт Simon and Garfunkel с композицией Bridge Over Troubled Water.

Давайте тоже послушаем что-то из долгоигращих хитов на все времена.

Эмми Вайнхаус, "Back to Black"

Led Zeppelin - Stairway to Heaven Live

Abba - Dancing Queen

Simon and Garfunkel - Bridge Over Troubled Water