Башар Асад обвинил страны Евросоюза в поддержке террористов в стране

По мнению Башара Асада, среди тех, кто бежал из Сирии из-за войны могут быть террористы и те, кто их поддерживает.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад обвинил Евросоюз в поддержке террористов. В интервью телеканалу RT он заявил, что, несмотря на это, Европа боится беженцев, что является лицемерием.

По словам Асада, в ходе конфликта в Сирии миллионы людей бежали в Турцию. Среди них могут быть экстремисты. По его словам, Европа боится президента Турции Реджепа Эрдогана, но при этом нуждается в нем.

"Опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов. Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов. Большинство из них составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки террористов, не опасаясь, что они отправляются в твою страну", — заявил президент Сирии.

Война в Сирии началась в 2011 году. Беженцев из этой страны начали принимать другие страны, в том числе Турция. Однако они находятся под "временной защитой", поскольку государство не захотело давать им официальный статус беженца. При этом сирийцы должны находиться в тех провинциях, на пребывание в которых им выдали разрешение. Другие города они могут посещать только в течение короткого времени.