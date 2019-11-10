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С-400 Тримуф, иллюстративное фото

США вновь угрожают Турции санкциями за покупку С-400

© Sputnik / Alexey Malgavko
В мире
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Sputnik Молдова

Вопрос нежелательности приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов Дональд Трамп обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита последнего в Вашингтон.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. В Белом доме в очередной раз предупредили Турцию о возможных санкциях конгресса, связанных с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Зенитные ракетные комплексы C-400
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию

"Мы этим были очень недовольны", - заявил О'Брайен, комментируя покупку Турцией российских ЗРК.

В том случае, если Турция не избавится от С-400, высока вероятность того, что санкции встретят "подавляющую поддержку" в конгрессе США. Провести их предполагается на основании закона CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - принятый в августе 2017 года федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию).

"Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", - заключил О'Брайен.

© AFP 2019 / Aaref Watad
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Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов С-400. Россия досрочно поставила Турции систему "Триумф" на сумму около 2,5 миллиардов долларов, об этом в начале ноября сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Позднее высокопоставленный представитель турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что второй этап выполнения контракта поставки С-400 в Турцию предусматривает совместное производство системы уже в конце 2020 года. Продолжаются технические консультации сторон о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.



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