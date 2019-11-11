Пока вы спали: землетрясение вблизи Молдовы, выборы в Румынии, заявление Асада

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Действующий президент Клаус Йоханнис и экс-премьер Виорика Данчилэ прошли во второй тур президентских выборов, сообщил Центризбирком Румынии после обработки протоколов с 17,3 тысячи избирательных участков из 18 тысяч.

Выборы прошли в воскресенье. Второй тур запланирован на 24 ноября.

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По данным ЦИК, после обработки 94,75% протоколов, Йоханнис набирает 36,60% голосов, Данчилэ — 24,51%.

На выборах проголосовали более 43 тысяч жителей Молдовы с румынскими паспортами.

Большинство избирателей проголосовали в Кишиневе - более 21 тысячи (в столице было открыто 12 избирательных участков). В Яловенах проголосовали более 2200 человек, в Оргееве - более 1800 избирателей.

Землетрясение в Румынии

По информации румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча, на глубине 147 километров агнитудой 3,8 балла по шкале Рихтера.

Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Брашов (59 км), Бакэу (121 км), Галац (133 км), Сибиу (173 км) и др.

Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США

США занимаются разграблением нефтяных месторождений в Сирии, это самый вопиющий практический пример американской политики, заявил в интервью RT президент арабской республики Башар Асад.

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"Мы, конечно же, негодуем, весь народ Сирии негодует. Это действительно разграбление, но здесь ни международного порядка, ни международного права. Это явление, прямо скажем, не новое, и касается оно не только военного времени", — заявил Асад.

Он подчеркнул, что "американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные".

"Такова их историческая роль как минимум со времен окончания Второй мировой войны. Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы", — заключил сирийский лидер.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

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Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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