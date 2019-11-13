Пока вы спали: нота протеста из-за Буркова, полномочия президента Боливии

О событиях ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik: каждое утро на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова из Израиля.

Дипломаты заявили, что "предприняли решительный демарш" по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за россиянами по всему миру.

"В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств", — говорится в документе.

В дипмиссии отметили, что планируют навестить соотечественника "в ближайшее время". Сейчас Буркова содержат в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Дипломаты добавили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России, и заверили, что окажут ему всю необходимую помощь и поддержку.

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно берет на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны, сообщает РИА Новости.

"Немедленно принимаю на себя обязанности президента согласно конституционному порядку и обещаю принять все необходимые меры, чтобы принести мир в страну", — сказала она.

По словам Аньес, учитывая неявку депутатов от президентского блока MAS и их публичные заявления об отказе участвовать в экстренной сессии парламента, решение было принято действующим составом.

"Мы хотим провести новые выборы как можно скорее", — добавила политик.

Конституционный суд подтвердил законность перехода президентской власти к Аньес. Он обосновал это тем, что в данном случае наследование происходит в результате прошения об отставке, соответственно, для этого не нужно законодательного акта или решения конгресса.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, осудил передачу полномочий сенатору.

"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор назвала себя председателем сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", — написал Моралес в Twitter.

Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти, пишут российские СМИ со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

Отмечается, что эту меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Она влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

Туникова подчеркнула, что за проведенное в "Лефортово" время Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По ее мнению, статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ.

Так, в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, сигнализирующая об опасности для окружающих.

Читайте также:

Коалиции ПСРМ-ACUM конец — что будет дальше

Цены - просто прелесть: за что гражданам Молдовы приходится платить больше

Гордость и предубеждение: чем завершится кризис в молдавской политике

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK